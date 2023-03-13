Ковригинъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Ковригинъ Виссаріонъ
Мать: Ковригина Ксенія
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Прасковія
Мать ребёнка: Ковригина Їуліанія
Бракосочетание
08.07.1892
Жена: Ковригина Їуліанія
Рождение ребёнка
22.09.1893
Сын: Ковригинъ Михаилъ
Мать ребёнка: Ковригина Їуліанія
хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
1896
Сын: Ковригинъ Федоръ
Мать ребёнка: Ковригина Їуліанія