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Ковригинъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Ковригинъ Виссаріонъ

Мать: Ковригина Ксенія

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Прасковія

Мать ребёнка: Ковригина Їуліанія

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
08.07.1892

Жена: Ковригина Їуліанія

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.09.1893

Сын: Ковригинъ Михаилъ

Мать ребёнка: Ковригина Їуліанія

хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
1896

Сын: Ковригинъ Федоръ

Мать ребёнка: Ковригина Їуліанія

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
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