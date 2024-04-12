Козырева Екатерина Кузьминична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Бракосочетание
19.01.1897 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.11.1897 ст.
Дочь: Козырева Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Козырев Александр Корнеевич
Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно