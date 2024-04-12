Козырева Екатерина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозырева Екатерина Кузьминична

Козырева Екатерина Кузьминична

Место рождения

Истебище, Чернецовская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1870 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Истебище, Чернецовская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
19.01.1897 ст.

Муж: Козырев Александр Корнеевич

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.11.1897 ст.

Дочь: Козырева Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Козырев Александр Корнеевич

Сухобоки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close