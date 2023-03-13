Сошниковъ Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сошниковъ Георгий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1884

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1884

Отец: Сошниковъ Василий

Мать: Сошникова Федосья

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