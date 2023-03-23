Корбейникова Анастасия Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1867
Дата смерти12.02.1896 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1892 ст.
Сын: Коробейников Василий Сергеев
Отец ребёнка: Коробейников Сергей Федоров
плёнка 2119997, стр. 252
Рождение ребёнка
31.10.1893 ст.
Сын: Коробейников Косма Сергеев
Отец ребёнка: Коробейников Сергей Федоров
плёнка 2119997, стр. 382
Рождение ребёнка
27.10.1894 ст.
Сын: Коробейников Михаил Сергеев
Отец ребёнка: Коробейников Сергей Федоров
плёнка 2119997, стр. 568 Перепись 1897г плёнка 2199146, стр. 369-372
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.02.1896 ст.
плёнка 2119997, стр. 794