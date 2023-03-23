Корбейникова Анастасия Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорбейникова Анастасия Дмитриева

Корбейникова Анастасия Дмитриева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1867

Дата смерти

12.02.1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1892 ст.

Сын: Коробейников Василий Сергеев

Отец ребёнка: Коробейников Сергей Федоров

Ерумсов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2119997, стр. 252
Рождение ребёнка
31.10.1893 ст.

Сын: Коробейников Косма Сергеев

Отец ребёнка: Коробейников Сергей Федоров

Ерумсов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2119997, стр. 382
Рождение ребёнка
27.10.1894 ст.

Сын: Коробейников Михаил Сергеев

Отец ребёнка: Коробейников Сергей Федоров

Ерумсов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2119997, стр. 568 Перепись 1897г плёнка 2199146, стр. 369-372
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробейников Сергей Федоров

Смерть
12.02.1896 ст.
Ерумсов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2119997, стр. 794
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close