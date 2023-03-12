Федько Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедько Николай Григорьевич

Федько Николай Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алла Игоревна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алла Игоревна

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алла Игоревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алла Игоревна

Смерть
1980
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close