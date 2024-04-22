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Kappes (Freund) Anna Margaretha

Место рождения

Филипповка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

1734 г.р.

Мать

1746 г.р.

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Freund Johann Adam

Мать: Freund Anna Elisabeth

Филипповка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Kappes Christian

Отец ребёнка: Kappes Philipp

Березовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Kappes Maria

Отец ребёнка: Kappes Philipp

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Kappes Philipp

Смерть
После 1834
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