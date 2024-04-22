Kappes (Freund) Anna Margaretha
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: Freund Johann Adam
Мать: Freund Anna Elisabeth
Рождение ребёнка
1807
Сын: Kappes Christian
Отец ребёнка: Kappes Philipp
Березовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Kappes Maria
Отец ребёнка: Kappes Philipp
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Kappes Philipp
Смерть
После 1834