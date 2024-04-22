Акуловский Дмитрий Павлов
Место рождения
Дата рождения26.10.1912
Дата смерти26.10.1912
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
26.10.1912
ГАКО (Курган). 235.3.3036 МК Шуравинское 1912 Лл. 20 об. – 21 Р56. 26 (26) октября. Дмитрий Шатровской волости д.Ожогиной кр. Павел Васильев Акуловский и зже Мария Семенова, оба правосл. В: д.Ожогиной... Показать все
Смерть
26.10.1912
ГАКО (Курган). 235.3.3036 МК Шуравинское 1912 Лл. 43 об. – 44 У40. 26 (28) октября Д.Ожогиной кр. Павла Васильева Акуловского сын Дмитрий, 1 день, от слабости рождения.