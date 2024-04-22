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Акуловский Дмитрий Павлов

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

26.10.1912

Дата смерти

26.10.1912

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1875 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1912

Отец: Акуловский Павел Васильев

Мать: Акуловская Мария Семенова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.3036 МК Шуравинское 1912 Лл. 20 об. – 21 Р56. 26 (26) октября. Дмитрий Шатровской волости д.Ожогиной кр. Павел Васильев Акуловский и зже Мария Семенова, оба правосл. В: д.Ожогиной... Показать все
Смерть
26.10.1912
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.3036 МК Шуравинское 1912 Лл. 43 об. – 44 У40. 26 (28) октября Д.Ожогиной кр. Павла Васильева Акуловского сын Дмитрий, 1 день, от слабости рождения.
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