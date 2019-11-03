Муравейская Валентина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1937
Дата смерти03.11.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1937
Отец: не указан
Мать: Воронина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надыршина Юлия Анатольевна
Отец ребёнка: Муравейский Анатолий
Рождение ребёнка
08.05.1970
Дочь: Шайхутдинова Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Муравейский Анатолий
Смерть
03.11.2019