Муравейская Валентина Андреевна 16.12.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Муравейская Валентина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1937

Дата смерти

03.11.2019

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1937

Отец: не указан

Мать: Воронина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надыршина Юлия Анатольевна

Отец ребёнка: Муравейский Анатолий

Рождение ребёнка
08.05.1970

Дочь: Шайхутдинова Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Муравейский Анатолий

Смерть
03.11.2019

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