Кузина (Лощилова) Дарья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузина (Лощилова) Дарья Григорьевна

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Место рождения

Поныри, Россия

Дата рождения

1913

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Поныри, Россия
Бракосочетание
1949

Муж: Кузин Яков Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузин Яков Дмитриевич

Смерть
1960
Куровское, Россия
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