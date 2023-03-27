Кузина (Лощилова) Дарья Григорьевна
Место рожденияПоныри, Россия
Дата рождения1913
Дата смерти1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Поныри, Россия
Бракосочетание
1949
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузин Яков Дмитриевич
Смерть
1960
Куровское, Россия