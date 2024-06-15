(Козулина) Наталья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Козулин Яков Михайлович
Мать: не указана
Восприемник
05.10.1866
1866 Рождение 29 Сентября Крещение 5 Октября Григорий Сынъ казака Усурийского пешего батальона станицы Васильевской, Евграф Кипитоновъ Лесковъ и законной жены его Махрины Константиновой, оба правосла... Показать все
Восприемник
28.11.1866
1866 рождение 27 Ноября крещение 28 Ноября Яковъ Сын казака Усурийского пешего батальона ст. Васильевской, Алексея Капитонова Лескова и законной женой его Ксении Прокопьевой, оба православного вероис... Показать все
Смерть
Неизвестно