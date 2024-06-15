(Козулина) Наталья Яковлевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Козулина) Наталья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1828 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козулин Яков Михайлович

Мать: не указана

Восприемник
05.10.1866
Васильевка, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
1866 Рождение 29 Сентября Крещение 5 Октября Григорий Сынъ казака Усурийского пешего батальона станицы Васильевской, Евграф Кипитоновъ Лесковъ и законной жены его Махрины Константиновой, оба правосла... Показать все
Восприемник
28.11.1866
Васильевка, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
1866 рождение 27 Ноября крещение 28 Ноября Яковъ Сын казака Усурийского пешего батальона ст. Васильевской, Алексея Капитонова Лескова и законной женой его Ксении Прокопьевой, оба православного вероис... Показать все
Смерть
Неизвестно

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