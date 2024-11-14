Быковский Андрей Степанович 16.08.1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Быковский Андрей Степанович

Место рождения

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

16.08.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1876

Отец: Быковский Степан Иванович

Мать: Быковская (Чирикова) Феодосья Гавриловна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
30.10.1898

Жена: Быковская (Богданова) Пелагея Ивановна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.09.1899

Дочь: (Быковская) Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Быковская (Богданова) Пелагея Ивановна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.09.1901

Дочь: (Быковская) Любовь Андреевна

Мать ребёнка: Быковская (Богданова) Пелагея Ивановна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.07.1907

Дочь: (Быковская) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Быковская (Богданова) Пелагея Ивановна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.06.1909

Сын: Быковский Петр Андреевич

Мать ребёнка: Быковская (Богданова) Пелагея Ивановна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.05.1914

Сын: Быковский Николай Андреевич

Мать ребёнка: Быковская (Богданова) Пелагея Ивановна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.10.1916

Дочь: (Быковская) Прасковья Андреевна

Мать ребёнка: Быковская (Богданова) Пелагея Ивановна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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