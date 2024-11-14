Быковский Андрей Степанович
Место рождения
Дата рождения16.08.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1876
Бракосочетание
30.10.1898
Рождение ребёнка
04.09.1899
Дочь: (Быковская) Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Быковская (Богданова) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
14.09.1901
Дочь: (Быковская) Любовь Андреевна
Мать ребёнка: Быковская (Богданова) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
16.07.1907
Дочь: (Быковская) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Быковская (Богданова) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
28.06.1909
Мать ребёнка: Быковская (Богданова) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
03.05.1914
Сын: Быковский Николай Андреевич
Мать ребёнка: Быковская (Богданова) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
09.10.1916
Дочь: (Быковская) Прасковья Андреевна
Мать ребёнка: Быковская (Богданова) Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно