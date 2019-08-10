Ахтямов Риф Адиевич
Место рождения
Дата рождения02.07.1926
Дата смерти10.08.2019
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1926
Отец: Ахтямов Мухамматхади
Военная награда
01.05.1946
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Бракосочетание
1951
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ахтямова Ульяна Афанасьевна
Смерть
10.08.2019
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)