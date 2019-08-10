Ахтямов Риф Адиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахтямов Риф Адиевич

Место рождения

Куяново, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.07.1926

Дата смерти

10.08.2019

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1926

Отец: Ахтямов Мухамматхади

Мать: не указана

Куяново, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Военная награда
01.05.1946
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Бракосочетание
1951

Жена: Ахтямова Ульяна Афанасьевна

Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахтямова Ульяна Афанасьевна

Смерть
10.08.2019
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
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