Сверчкова (Набилкина) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти16.06.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сверчков Федор Александрович
Отец ребёнка: Сверчков Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова (Сверчкова) Зинаида Алексеевна
Отец ребёнка: Сверчков Алексей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сверчкова Тамара Алексеевна
Отец ребёнка: Сверчков Алексей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сверчков Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Сверчков Алексей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
16.06.1999