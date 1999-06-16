Сверчкова (Набилкина) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сверчкова (Набилкина) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

16.06.1999

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Набилкин - Минеев Иван Иванович

Мать: Набилкина (Ерошкина) Макрида Львовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сверчков Федор Александрович

Отец ребёнка: Сверчков Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сверчков Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова (Сверчкова) Зинаида Алексеевна

Отец ребёнка: Сверчков Алексей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сверчкова Тамара Алексеевна

Отец ребёнка: Сверчков Алексей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сверчков Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Сверчков Алексей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сверчков Алексей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
16.06.1999

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