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Василиса Иванова
Василиса Иванова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1766
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Иван Алексеев
1746 г.р.
Мать
(Из Телятниковой) Прасковья Ивановна
1742 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец:
Иван Алексеев
Мать:
Прасковья Ивановна
Смерть
Неизвестно
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