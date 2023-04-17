Ефимия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1860 ст.

Сын: Филипп Иванович

Отец ребёнка: Иван Филиппович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/418e4b5d-5b49-476e-9d10-8c0d59e370b6/61
Восприемник
1861
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/67101c51-042c-4d0c-84e3-6f675864d309/22
Бракосочетание
05.07.?

Муж: Иван Филиппович

Смерть
Неизвестно
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