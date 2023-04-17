Ефимия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.11.1860 ст.
Сын: Филипп Иванович
Отец ребёнка: Иван Филиппович
https://ya.ru/archive/catalog/418e4b5d-5b49-476e-9d10-8c0d59e370b6/61
Восприемник
1861
https://ya.ru/archive/catalog/67101c51-042c-4d0c-84e3-6f675864d309/22
Бракосочетание
05.07.?
Муж: Иван Филиппович
Смерть
Неизвестно