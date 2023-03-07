Пукинъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения1751
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Пукинъ Захаръ
Мать: $31
Рождение ребёнка
1779
Сын: Пукинъ Василий
Мать ребёнка: Пукина Пелагея
Рождение ребёнка
1782
Сын: Пукинъ Тимофей
Мать ребёнка: Пукина Пелагея
Рождение ребёнка
1783
Сын: Пукинъ Иванъ
Мать ребёнка: Пукина Пелагея
Рождение ребёнка
1786
Сын: Пукинъ Тимофей
Мать ребёнка: Пукина Пелагея
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Пукина Катерина Маркова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пукина Катерина Маркова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пукина Пелагея