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Пукинъ Степанъ

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Место рождения

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1751

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Пукинъ Захаръ

Мать: $31

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Пукинъ Василий

Мать ребёнка: Пукина Пелагея

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Пукинъ Тимофей

Мать ребёнка: Пукина Пелагея

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Сын: Пукинъ Иванъ

Мать ребёнка: Пукина Пелагея

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Пукинъ Тимофей

Мать ребёнка: Пукина Пелагея

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Пукина Катерина Маркова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пукина Катерина Маркова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пукина Пелагея

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