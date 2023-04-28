Пукинъ Захаръ
Место рождения
Дата рождения1730
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Пукинъ Василий Павловъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Пукинъ Степанъ
Мать ребёнка: $31
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Цыбина Улита
Мать ребёнка: $31
Рождение ребёнка
1768
Сын: Пукинъ Яковъ
Мать ребёнка: Пукина Марфа Федорова
Рождение ребёнка
1772
Сын: Пукинъ Иванъ
Мать ребёнка: Пукина Марфа Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: $31
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пукина Марфа Федорова