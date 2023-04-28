Пукинъ Захаръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПукинъ Захаръ

Пукинъ Захаръ

Место рождения

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1730

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Пукинъ Василий Павловъ

Мать: не указана

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Пукинъ Степанъ

Мать ребёнка: $31

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Цыбина Улита

Мать ребёнка: $31

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Пукинъ Яковъ

Мать ребёнка: Пукина Марфа Федорова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Сын: Пукинъ Иванъ

Мать ребёнка: Пукина Марфа Федорова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: $31

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пукина Марфа Федорова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close