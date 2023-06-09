Антипьева Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антипьев Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Антипьев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антипьев Николай Иванович
Отец ребёнка: Антипьев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Антипьева) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Антипьев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Антипьев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Антипьев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Гронских (Антипьева) Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Антипьев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Антипьев Иван Иванович