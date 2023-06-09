Антипьева Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипьева Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антипьев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Антипьев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антипьев Николай Иванович

Отец ребёнка: Антипьев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Антипьева) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Антипьев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антипьев Иван Иванович

Отец ребёнка: Антипьев Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипьев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антипьев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Гронских (Антипьева) Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Антипьев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антипьев Иван Иванович

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