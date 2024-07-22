Шмакова Агриппина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти22.05.1837 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
1836
Отец: Шмаков Иван Федосович
Мать: Шмакова Анна Ивановна
Смерть
22.05.1837 ст.
Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Причина смерти: от оспы
Похороны
После 22.05.1837 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Дата погребения не указана