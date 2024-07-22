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Шмакова Агриппина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

22.05.1837 ст.

Пол

Женский

Отец

1815 г.р.

Мать

Около 1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
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Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Шмаков Иван Федосович

Мать: Шмакова Анна Ивановна

Смерть
22.05.1837 ст.
Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Причина смерти: от оспы
Похороны
После 22.05.1837 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Дата погребения не указана

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