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Марина
Марина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1841
Пол
Женский
Отец
Герасимъ Кирилловъ
1795 г.р.
Мать
Улита Пахомова
1808 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец:
Герасимъ Кирилловъ
Мать:
Улита Пахомова
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