Улита Пахомова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улита Пахомова

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1808

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Сын: Семенъ Герасимовъ

Отец ребёнка: Герасимъ Кирилловъ

Рождение ребёнка
1830

Сын: Николай Федотовъ

Отец ребёнка: Федотъ

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Герасимъ Кирилловъ

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Герасимъ Кирилловъ

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Герасимъ Кирилловъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимъ Кирилловъ

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