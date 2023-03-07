Улита Пахомова
Место рождения
Дата рождения1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Семенъ Герасимовъ
Отец ребёнка: Герасимъ Кирилловъ
Рождение ребёнка
1830
Сын: Николай Федотовъ
Отец ребёнка: Федотъ
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Герасимъ Кирилловъ
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Герасимъ Кирилловъ
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Герасимъ Кирилловъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федотъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасимъ Кирилловъ