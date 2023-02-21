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(Smith) Isabel
(Smith) Isabel
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Smith William
Мать
Smith (Crawshay) Mary
1810 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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Биография
Биография
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Smith William
Мать:
Smith Mary
Смерть
Неизвестно
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