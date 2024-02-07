Калядин Олег Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1916
Дата смерти26.01.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1916
Отец: Иванов Михаил Иванович
Мать: Иванова Юлия Ивановна
Рождение ребёнка
17.01.1940
Рождение ребёнка
01.10.1944
Рождение ребёнка
07.11.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калядина Зоя Васильевна
Смерть
26.01.1981