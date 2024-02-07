Калядин Олег Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калядин Олег Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1916

Дата смерти

26.01.1981

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1916

Отец: Иванов Михаил Иванович

Мать: Иванова Юлия Ивановна

Рождение ребёнка
17.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калядина Зоя Васильевна

Рождение ребёнка
01.10.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калядина Зоя Васильевна

Рождение ребёнка
07.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калядина Зоя Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калядина Зоя Васильевна

Смерть
26.01.1981
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