Семкин Иоанн Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семкин Иоанн Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1900

Дата смерти

04.06.1901

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1900

Отец: Михаил Иванович

Мать: Марья Козмина

Смерть
04.06.1901
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