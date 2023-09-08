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Семкин Иоанн Михайлович
Семкин Иоанн Михайлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.10.1900
Дата смерти
04.06.1901
Пол
Мужской
Отец
Михаил Иванович
1879 г.р.
Мать
Марья Козмина
1882 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1900
Отец:
Михаил Иванович
Мать:
Марья Козмина
Смерть
04.06.1901
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