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Рябинин Андрей Никитич

Место рождения

Хмелевая, Сосковский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1808 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1776 и 1780 г.р.

Мать

Около 1776 г.р.

Жена

Между 1808 и 1809 г.р.

Дети

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.

Отец: Рябинин Никита Стефанович

Мать: Рябинина Матрена Борисовна

Хмелевая, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Основание: Ф. 101. Оп. 1. Д. 1617. Л. 32, 32 об.
Бракосочетание
Около 03.02.1827 ст.

Жена: Рябинина Фиона Потаповна

Хмелевая, Сосковский муниципальный район, Орловская область
В брачном обыске, составленном (…) [февраля] 1827 г., священнослужителями Николаевской церкви села Щир (Сосково) Кромского уезда имеются следующие сведения: жених - Кромской округи деревни Хмелевой о... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1831 и 1832 ст.

Дочь: (Рябинина) Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Рябинина Фиона Потаповна

Хмелевая, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Основание: Ф. 760. Оп. 1. Д. 249. Л. 1267 (заголовок), 1284 об.-1285, 1297 об.-1298.
Рождение ребёнка
Около ?.05.1834 ст.

Сын: Рябинин Иосиф Андреевич

Мать ребёнка: Рябинина Фиона Потаповна

Хмелевая, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Основание: Ф. 760. Оп. 1. Д. 249. Л. 1267 (заголовок), 1284 об.-1285, 1297 об.-1298.
Смерть
Неизвестно

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