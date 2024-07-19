Рябинин Андрей Никитич
Место рождения
Дата рождения1808 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.
Основание: Ф. 101. Оп. 1. Д. 1617. Л. 32, 32 об.
Бракосочетание
Около 03.02.1827 ст.
Жена: Рябинина Фиона Потаповна
В брачном обыске, составленном (…) [февраля] 1827 г., священнослужителями Николаевской церкви села Щир (Сосково) Кромского уезда имеются следующие сведения: жених - Кромской округи деревни Хмелевой о... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1831 и 1832 ст.
Дочь: (Рябинина) Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Рябинина Фиона Потаповна
Основание: Ф. 760. Оп. 1. Д. 249. Л. 1267 (заголовок), 1284 об.-1285, 1297 об.-1298.
Рождение ребёнка
Около ?.05.1834 ст.
Мать ребёнка: Рябинина Фиона Потаповна
Основание: Ф. 760. Оп. 1. Д. 249. Л. 1267 (заголовок), 1284 об.-1285, 1297 об.-1298.
Смерть
Неизвестно