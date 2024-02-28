Рудаков Игнат Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 1840
Дата смертиДо 1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Фекла Игнатьевна
Мать ребёнка: Рудакова Евдокия Стефановна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Самиченко Мария Игнатьевна
Мать ребёнка: Рудакова Евдокия Стефановна
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Рудакова Евдокия Стефановна
Рождение ребёнка
23.10.1881
Дочь: Анна Игнатьевна
Мать ребёнка: Рудакова Евдокия Стефановна
Рождение ребёнка
30.09.1883
Сын: Рудаков Демьян Игнатьевич
Мать ребёнка: Рудакова Евдокия Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1895