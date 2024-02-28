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Рудаков Игнат Иванович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1840

Дата смерти

До 1895

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840

Отец: Рудаков Иван Михайлович

Мать: Рудакова Матрона Федоровна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Фекла Игнатьевна

Мать ребёнка: Рудакова Евдокия Стефановна

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Самиченко Мария Игнатьевна

Мать ребёнка: Рудакова Евдокия Стефановна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Рудаков Игнат Игнатьевич

Мать ребёнка: Рудакова Евдокия Стефановна

Рождение ребёнка
23.10.1881

Дочь: Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: Рудакова Евдокия Стефановна

Рождение ребёнка
30.09.1883

Сын: Рудаков Демьян Игнатьевич

Мать ребёнка: Рудакова Евдокия Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудакова Евдокия Стефановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1895
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