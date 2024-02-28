Назарова (Евстафьева) Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Евстафьева) Мария Егоровна

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Место рождения

Алексино, Великолукский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927

Отец: Евстафьев Егор Васильевич

Мать: Евстафьева Анна Борисовна

Алексино, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1945

Сын: Назаров Александр Васильевич

Отец ребёнка: Назаров Василий Григорьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Около 1945

Муж: Назаров Василий Григорьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Около 1946
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1949

Дочь: Назарова Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Назаров Василий Григорьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1953

Дочь: Гутман Таисия Васильевна

Отец ребёнка: Назаров Василий Григорьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
цветовод
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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