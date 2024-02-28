Назарова (Евстафьева) Мария Егоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927
Рождение ребёнка
1945
Сын: Назаров Александр Васильевич
Отец ребёнка: Назаров Василий Григорьевич
Бракосочетание
Около 1945
Место жительства
Около 1946
Рождение ребёнка
Около 1949
Дочь: Назарова Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Назаров Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1953
Дочь: Гутман Таисия Васильевна
Отец ребёнка: Назаров Василий Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно
цветовод
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно