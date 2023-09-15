Евстафьев Егор Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Евстафьев Василий
Мать ребёнка: Евстафьева Анна Борисовна
Дочь: Привалова Елена Егоровна
Мать ребёнка: Евстафьева Анна Борисовна
Сын: Евстафьев Алексей Егорович
Мать ребёнка: Евстафьева Анна Борисовна
Дочь: Евстафьева Варвара Егоровна
Мать ребёнка: Евстафьева Анна Борисовна
Дочь: Евстафьева Степанида Егоровна
Мать ребёнка: Евстафьева Анна Борисовна
Дочь: Евстафьева Прасковья Егоровна
Мать ребёнка: Евстафьева Анна Борисовна
Сын: Евстафьев Василий Егорович
Мать ребёнка: Евстафьева Анна Борисовна
Дочь: Соловьёва Александра Егоровна
Мать ребёнка: Евстафьева Анна Борисовна
Дочь: Круглова Татьяна Егоровна
Мать ребёнка: Евстафьева Анна Борисовна
Дочь: Назарова Мария Егоровна
Мать ребёнка: Евстафьева Анна Борисовна
Дочь: Евстафьева Анна Егоровна
Мать ребёнка: Евстафьева Анна Борисовна