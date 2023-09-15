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Евстафьев Егор Васильевич

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Место рождения

Алексино, Великолукский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Евстафьев Василий

Мать: Евстафьева Дарья Каноновна

Алексино, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Около 1912

Жена: Евстафьева Анна Борисовна

Алексино, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.04.1913

Сын: Евстафьев Иван Егорович

Мать ребёнка: Евстафьева Анна Борисовна

Алексино, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Год рождения уточнить.
Рождение ребёнка
27.05.1916

Дочь: Привалова Елена Егоровна

Мать ребёнка: Евстафьева Анна Борисовна

Алексино, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.02.1918

Сын: Евстафьев Алексей Егорович

Мать ребёнка: Евстафьева Анна Борисовна

Алексино, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Евстафьева Варвара Егоровна

Мать ребёнка: Евстафьева Анна Борисовна

Алексино, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Евстафьева Степанида Егоровна

Мать ребёнка: Евстафьева Анна Борисовна

Алексино, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Евстафьева Прасковья Егоровна

Мать ребёнка: Евстафьева Анна Борисовна

Алексино, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.02.1924

Сын: Евстафьев Василий Егорович

Мать ребёнка: Евстафьева Анна Борисовна

Алексино, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Год рождения уточнить.
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Соловьёва Александра Егоровна

Мать ребёнка: Евстафьева Анна Борисовна

Алексино, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Круглова Татьяна Егоровна

Мать ребёнка: Евстафьева Анна Борисовна

Алексино, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Назарова Мария Егоровна

Мать ребёнка: Евстафьева Анна Борисовна

Алексино, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Евстафьева Анна Егоровна

Мать ребёнка: Евстафьева Анна Борисовна

Алексино, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Место жительства
Около 1935
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Переехали с семьёй из деревни Алексино Локнянского района Псковской области.
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Захоронен на Малоохтинском кладбище.
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