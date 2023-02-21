(Попова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Попова) Анна

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Место рождения

Бачумово, Удмуртия

Дата рождения

28.01.1917

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1917

Отец: Попов Петр

Мать: Анна

Бачумово, Удмуртия
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