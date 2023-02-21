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(Попова) Анна
(Попова) Анна
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Место рождения
Бачумово, Удмуртия
Дата рождения
28.01.1917
Пол
Женский
Отец
Попов Петр
Мать
(Трефилова) Анна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1917
Отец:
Попов Петр
Мать:
Анна
Бачумово, Удмуртия
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