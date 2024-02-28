(Павлова) Анна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Павлова) Анна Григорьева

Место рождения

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

10.06.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1890 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1911

Отец: Павлов Григорий Федоров

Мать: Павлова Мария Стефанова

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Крещение
11.06.1911
Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Godparents:села Нережи крестьянин Стефан Михайлов Меркулов и села Калабино крестьянина Гавриила Иванова Баева жена Агрипина Феодорова | Димитриевская церковь
Смерть
Неизвестно
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