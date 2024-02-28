(Павлова) Анна Григорьева
Место рождения
Дата рождения10.06.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1911
Отец: Павлов Григорий Федоров
Мать: Павлова Мария Стефанова
Крещение
11.06.1911
Godparents:села Нережи крестьянин Стефан Михайлов Меркулов и села Калабино крестьянина Гавриила Иванова Баева жена Агрипина Феодорова | Димитриевская церковь
Смерть
Неизвестно