Стасенко (Вертинская) Ольга Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стасенко (Вертинская) Ольга Моисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Вертинский Моисей

Мать: Вертинская Н

Рождение ребёнка
09.10.1916

Дочь: Стасенко Томара Александровна

Отец ребёнка: Стасенко Александр Герасимович

Беларусь, Гомель
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Кондратович Нонна Алесандровна

Отец ребёнка: Стасенко Александр Герасимович

Смерть
Неизвестно
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