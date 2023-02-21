Стасенко (Вертинская) Ольга Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Вертинский Моисей
Мать: Вертинская Н
Рождение ребёнка
09.10.1916
Дочь: Стасенко Томара Александровна
Отец ребёнка: Стасенко Александр Герасимович
Беларусь, Гомель
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Кондратович Нонна Алесандровна
Отец ребёнка: Стасенко Александр Герасимович
Смерть
Неизвестно