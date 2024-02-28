Ремшуев Влас Трофимович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ремшуева Матрона Власовна
Мать ребёнка: Ремшуева Марья Панфиловна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ремшуева Ирина Власовна
Мать ребёнка: Ремшуева Марья Панфиловна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Ремшуева Марья Панфиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно