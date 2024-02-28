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Ремшуев Влас Трофимович

Место рождения

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Ремшуев Трофим Егорович

Мать: Ремшуева Сиклитика Ивановна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ремшуева Матрона Власовна

Мать ребёнка: Ремшуева Марья Панфиловна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ремшуева Ирина Власовна

Мать ребёнка: Ремшуева Марья Панфиловна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1849

Сын: Ремшуев Василий Власович

Мать ребёнка: Ремшуева Марья Панфиловна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ремшуева Марья Панфиловна

Смерть
Неизвестно
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