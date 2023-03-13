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Власовъ Семенъ
Власовъ Семенъ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1914
Дата смерти
01.09.1943
Пол
Мужской
Отец
Власовъ Андрей Ивановъ
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец:
Власовъ Андрей Ивановъ
Мать: не указана
Смерть
01.09.1943
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