Сковородкина Татьяна Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сковородкина Татьяна Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1766 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сковородкин Степан Архипович

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Сковородкин Пётр Степанович

Отец ребёнка: Сковородкин Степан Архипович

Нецветаевская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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