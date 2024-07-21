Сковородкина Татьяна Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Сковородкин Пётр Степанович
Отец ребёнка: Сковородкин Степан Архипович
Нецветаевская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно