Базлова (Широкова) Светлана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.2014
Отец ребёнка: Базлов Вадим Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Базлов Вадим Александрович