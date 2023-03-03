Базлова (Широкова) Светлана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базлова (Широкова) Светлана Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2014 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.2014

Сын: Базлов Андрей Вадимович

Отец ребёнка: Базлов Вадим Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Базлов Вадим Александрович

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