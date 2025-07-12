Бакин Владимир Александрович
мужской, родился ?.01.1939, Подольск, Одеська область
умер 1989
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1939
Отец: Бакин Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
10.09.1966
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.09.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1989