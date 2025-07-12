Бакин Владимир Александрович ?.01.1939 — найти родственников по фамилии на Familio

Бакин Владимир Александрович

Автор
ГР
Рогожинский Г.

мужской, родился ?.01.1939, Подольск, Одеська область

умер 1989

Отец
Бакин АлександрНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1939

Отец: Бакин Александр

Мать: не указана

Подольск, Одеська область

Бракосочетание
10.09.1966

Жена: скрыто настройками приватности

Подольск, Одеська область

Рождение ребёнка
08.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Подольск, Одеська область

Рождение ребёнка
09.09.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Подольск, Одеська область

Смерть
1989

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