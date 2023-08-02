Фурсова (Глаткова) Татьяна Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Глаткова) Татьяна Захаровна

Место рождения

Россия Орловская губ.Малоархангельсктй уезд с.Грошова

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1758 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Орловская губ.Малоархангельсктй уезд с.Грошова
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Марфа Авраамовна

Отец ребёнка: Фурсов Авраам Кузьмич

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
До 1772

Муж: Фурсов Авраам Кузьмич

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Просковья Авраамовна

Отец ребёнка: Фурсов Авраам Кузьмич

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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