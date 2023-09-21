Хальс (Борхсениус) Хельга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хальс (Борхсениус) Хельга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1906

Дата смерти

16.04.1983

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1875 г.р.

Муж

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1906

Отец: Борхсениус Джеймс

Мать: Борхсениус Элида

Рождение ребёнка
27.06.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хальс Тор Бастиан Валлёй

Рождение ребёнка
07.09.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хальс Тор Бастиан Валлёй

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хальс Тор Бастиан Валлёй

Смерть
16.04.1983
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