Хальс (Борхсениус) Хельга
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1906
Дата смерти16.04.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1906
Отец: Борхсениус Джеймс
Мать: Борхсениус Элида
Рождение ребёнка
27.06.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хальс Тор Бастиан Валлёй
Рождение ребёнка
07.09.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хальс Тор Бастиан Валлёй
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.04.1983