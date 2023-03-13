Баканова (Шумкина$23) Ирина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баканова (Шумкина$23) Ирина Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.
1844 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1888

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Бакановъ Никифоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.05.1890

Сын: Бакановъ Михаилъ

Отец ребёнка: Бакановъ Никифоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.06.1894

Сын: Бакановъ Елисей

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.08.1897

Муж: Юринъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.06.1899

Сын: Юринъ Петръ

Отец ребёнка: Юринъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакановъ Никифоръ

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