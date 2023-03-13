Баканова (Шумкина$23) Ирина Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1888
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Бакановъ Никифоръ
Рождение ребёнка
17.05.1890
Сын: Бакановъ Михаилъ
Отец ребёнка: Бакановъ Никифоръ
Рождение ребёнка
12.06.1894
Сын: Бакановъ Елисей
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
24.08.1897
Муж: Юринъ Сергей
Рождение ребёнка
26.06.1899
Сын: Юринъ Петръ
Отец ребёнка: Юринъ Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бакановъ Никифоръ