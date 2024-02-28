Костина (Тимофеева) Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостина (Тимофеева) Лидия Александровна

Костина (Тимофеева) Лидия Александровна

Место рождения

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

20.03.1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1921 г.р.

Мать

1923 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1953

Отец: Тимофеев Александр Дмитриевич

Мать: Тимофеева Ольга Захаровна

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close