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Иваньковский Матвей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Иваньковский Василий Федорович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1851

Сын: Иваньковский Алексей Матвеевич

Мать ребёнка: Иваньковская Матрена Викторовна

Рождение ребёнка
05.05.1855

Сын: Иваньковский Николай Матвеевич

Мать ребёнка: Иваньковская Матрена Викторовна

Чудиново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
20.10.1864

Дочь: Прасковья Матвеевна

Мать ребёнка: Иваньковская Матрена Викторовна

Чудиново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
31.07.1875

Дочь: Евдокия Матвеевна

Мать ребёнка: Иваньковская Матрена Викторовна

Чудиново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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