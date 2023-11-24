Иваньковский Матвей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Иваньковский Василий Федорович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1851
Сын: Иваньковский Алексей Матвеевич
Мать ребёнка: Иваньковская Матрена Викторовна
Рождение ребёнка
05.05.1855
Сын: Иваньковский Николай Матвеевич
Мать ребёнка: Иваньковская Матрена Викторовна
Рождение ребёнка
20.10.1864
Дочь: Прасковья Матвеевна
Мать ребёнка: Иваньковская Матрена Викторовна
Рождение ребёнка
31.07.1875
Дочь: Евдокия Матвеевна
Мать ребёнка: Иваньковская Матрена Викторовна
Смерть
Неизвестно