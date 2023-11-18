Спиричева Юлия Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.02.1891
Сын: Спиричев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Спиричев Василий Иванович
Рождение ребёнка
30.09.1896 ст.
Дочь: Спиричева Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Спиричев Василий Иванович
Рождение ребёнка
11.04.1898
Сын: Спиричев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Спиричев Василий Иванович
Смерть
Неизвестно