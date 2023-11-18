Спиричева Юлия Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиричева Юлия Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1891

Сын: Спиричев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Спиричев Василий Иванович

Сандалово, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.09.1896 ст.

Дочь: Спиричева Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Спиричев Василий Иванович

Сандалово, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.04.1898

Сын: Спиричев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Спиричев Василий Иванович

Сандалово, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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