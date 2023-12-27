Чижова, Она Же Алексашина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чижова, Она Же Алексашина Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

После 1900

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Надежда Никифоровна

Отец ребёнка: Чижов, Он Же Алексашин Никифор Григорьевич

Рождение ребёнка
1890

Сын: Чижов Егор Никифоров

Отец ребёнка: Чижов, Он Же Алексашин Никифор Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чижов, Он Же Алексашин Никифор Григорьевич

Смерть
После 1900
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
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