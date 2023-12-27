Чижова, Она Же Алексашина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиПосле 1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Надежда Никифоровна
Отец ребёнка: Чижов, Он Же Алексашин Никифор Григорьевич
Рождение ребёнка
1890
Сын: Чижов Егор Никифоров
Отец ребёнка: Чижов, Он Же Алексашин Никифор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1900
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер