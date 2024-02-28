Брежнева (Филатова) Дарья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брежнева (Филатова) Дарья Никитина

Место рождения

Слепуха, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Филатов Никита

Мать: не указана

Слепуха, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
02.10.1883

Муж: Брежнев Григорий Васильев

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
1888

Сын: Брежнев Иван Григорьев

Отец ребёнка: Брежнев Григорий Васильев

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.06.1891

Сын: Брежнев Николай Григорьев

Отец ребёнка: Брежнев Григорий Васильев

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.06.1893

Сын: Брежнев Иван Григорьев

Отец ребёнка: Брежнев Григорий Васильев

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.11.1896

Сын: Брежнев Стефан Григорьев

Отец ребёнка: Брежнев Григорий Васильев

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.06.1899

Сын: Брежнев Тимофей Григорьев

Отец ребёнка: Брежнев Григорий Васильев

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.01.1901

Сын: Брежнев Александр Григорьев

Отец ребёнка: Брежнев Григорий Васильев

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.11.1908

Дочь: Варвара Григорьева

Отец ребёнка: Брежнев Григорий Васильев

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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