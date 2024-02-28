Брежнева (Филатова) Дарья Никитина
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Филатов Никита
Бракосочетание
02.10.1883
Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Брежнев Григорий Васильев
Рождение ребёнка
09.06.1891
Сын: Брежнев Николай Григорьев
Отец ребёнка: Брежнев Григорий Васильев
Рождение ребёнка
16.06.1893
Отец ребёнка: Брежнев Григорий Васильев
Рождение ребёнка
23.11.1896
Отец ребёнка: Брежнев Григорий Васильев
Рождение ребёнка
05.06.1899
Сын: Брежнев Тимофей Григорьев
Отец ребёнка: Брежнев Григорий Васильев
Рождение ребёнка
26.01.1901
Сын: Брежнев Александр Григорьев
Отец ребёнка: Брежнев Григорий Васильев
Рождение ребёнка
09.11.1908
Дочь: Варвара Григорьева
Отец ребёнка: Брежнев Григорий Васильев
Смерть
Неизвестно