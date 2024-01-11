Шестопалова Авдотья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843 ст.
Отец ребёнка: Шестопалов Иван Никитин
Рождение ребёнка
1849 ст.
Сын: Шестопалов Александр Иванов
Отец ребёнка: Шестопалов Иван Никитин
Рождение ребёнка
С 1857 по 1858 ст.
Сын: Шестопалов Василий Иванов
Отец ребёнка: Шестопалов Иван Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно