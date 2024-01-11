Шестопалова Авдотья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестопалова Авдотья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1813 по 1823 г.р.

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Шестопалов Денис Иванов

Отец ребёнка: Шестопалов Иван Никитин

Новоаннинка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Шестопалов Александр Иванов

Отец ребёнка: Шестопалов Иван Никитин

Новоаннинка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1857 по 1858 ст.

Сын: Шестопалов Василий Иванов

Отец ребёнка: Шестопалов Иван Никитин

Новоаннинка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестопалов Иван Никитин

Смерть
Неизвестно
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