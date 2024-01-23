Жуткина Александра Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуткина Александра Максимова

Жуткина Александра Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1907

Муж: Жуткин Георгий-Егор Никифоров

Рождение ребёнка
18.01.1914

Дочь: Жуткина Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Жуткин Георгий-Егор Никифоров

Голосово, Орешковская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
03.11.1915

Сын: Жуткин Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Жуткин Георгий-Егор Никифоров

Голосово, Орешковская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
03.11.1915

Сын: Жуткин Георгий Георгиевич

Отец ребёнка: Жуткин Георгий-Егор Никифоров

Голосово, Орешковская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
19.08.1920

Дочь: Жуткина Миария Георгиевна

Отец ребёнка: Жуткин Георгий-Егор Никифоров

Голосово, Орешковская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
15.01.1925

Сын: Жуткин Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Жуткин Георгий-Егор Никифоров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close