Жуткина Александра Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1907
Рождение ребёнка
18.01.1914
Дочь: Жуткина Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Жуткин Георгий-Егор Никифоров
Рождение ребёнка
03.11.1915
Отец ребёнка: Жуткин Георгий-Егор Никифоров
Рождение ребёнка
03.11.1915
Сын: Жуткин Георгий Георгиевич
Отец ребёнка: Жуткин Георгий-Егор Никифоров
Рождение ребёнка
19.08.1920
Дочь: Жуткина Миария Георгиевна
Отец ребёнка: Жуткин Георгий-Егор Никифоров
Рождение ребёнка
15.01.1925
Сын: Жуткин Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Жуткин Георгий-Егор Никифоров
Смерть
Неизвестно