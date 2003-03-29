Антонов Михаил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1932
Дата смерти29.03.2003
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1932
Отец: Антонов Степан Антонович
Мать: Антонова Мария Петровна
Рождение ребёнка
16.06.1959
Сын: Антонов Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Антонова Клавдия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаронова Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Антонова Клавдия Федоровна
Смерть
29.03.2003