Антонов Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Михаил Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1932

Дата смерти

29.03.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1932

Отец: Антонов Степан Антонович

Мать: Антонова Мария Петровна

Рождение ребёнка
16.06.1959

Сын: Антонов Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Антонова Клавдия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаронова Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Антонова Клавдия Федоровна

Смерть
29.03.2003
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