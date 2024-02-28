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Бакланов Василий Осипович
Бакланов Василий Осипович
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Древо
Место рождения
Бадеево
, Серпуховский уезд, Московская губерния
Дата рождения
1880
Дата смерти
1881
Пол
Мужской
Отец
Бакланов Осип Васильевич
1852 г.р.
Мать
Бакланова (Климова) Агриппина Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец:
Бакланов Осип Васильевич
Мать:
Бакланова Агриппина Петровна
Бадеево
, Серпуховский уезд, Московская губерния
Смерть
1881
Бадеево
, Серпуховский уезд, Московская губерния
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