Стрункина Аграфена Пименовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.11.1890 ст.
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Стрункин Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Стрункин Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Стрункин Павел Николаевич
Рождение ребёнка
23.08.1896 ст.
Дочь: Наталья Павловна
Отец ребёнка: Стрункин Павел Николаевич
Рождение ребёнка
26.08.1898 ст.
Сын: Стрункин Александр Павлович
Отец ребёнка: Стрункин Павел Николаевич
Рождение ребёнка
13.10.1900 ст.
Дочь: Параскева Павловна
Отец ребёнка: Стрункин Павел Николаевич
Рождение ребёнка
10.11.1902 ст.
Дочь: Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Стрункин Павел Николаевич
Рождение ребёнка
26.12.1904 ст.
Сын: Стрункин Василий Павлович
Отец ребёнка: Стрункин Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Стрункин Павел Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно