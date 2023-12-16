Стрункина Аграфена Пименовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрункина Аграфена Пименовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1890 ст.

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Стрункин Павел Николаевич

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Стрункин Иван Павлович

Отец ребёнка: Стрункин Павел Николаевич

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Стрункин Сергей Павлович

Отец ребёнка: Стрункин Павел Николаевич

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.08.1896 ст.

Дочь: Наталья Павловна

Отец ребёнка: Стрункин Павел Николаевич

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.08.1898 ст.

Сын: Стрункин Александр Павлович

Отец ребёнка: Стрункин Павел Николаевич

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.10.1900 ст.

Дочь: Параскева Павловна

Отец ребёнка: Стрункин Павел Николаевич

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.11.1902 ст.

Дочь: Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Стрункин Павел Николаевич

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.12.1904 ст.

Сын: Стрункин Василий Павлович

Отец ребёнка: Стрункин Павел Николаевич

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Стрункин Яков Павлович

Отец ребёнка: Стрункин Павел Николаевич

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрункин Павел Николаевич

Смерть
Неизвестно
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