Шугаева (Марусина) Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.07.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1990
Отец: Марусин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евтухов Николай
Развод
Неизвестно
Муж: Евтухов Николай
Рождение ребёнка
27.03.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Евтухов Николай
Бракосочетание
05.07.2021
Муж: Шугаев Антон
Рождение ребёнка
16.06.2023
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шугаев Антон