Шугаева (Марусина) Ольга Ивановна 30.07.1990 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шугаева (Марусина) Ольга Ивановна

Место рождения

Брянск, город Брянск, Брянская область

Дата рождения

30.07.1990

Пол

Женский

Отец

Мать

1967 г.р.

Муж

Около 1989 г.р.
1986 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1990

Отец: Марусин Иван

Мать: Марусина (Федотова) Ольга Алексеевна

Брянск, город Брянск, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евтухов Николай

Развод
Неизвестно

Муж: Евтухов Николай

Рождение ребёнка
27.03.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евтухов Николай

Брянск, город Брянск, Брянская область
Бракосочетание
05.07.2021

Муж: Шугаев Антон

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
16.06.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шугаев Антон

Брянск, город Брянск, Брянская область

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